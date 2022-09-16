Zülal Kalkandelen: Tuzla’daki 5750 konutun akıbeti ne oldu?

Bir yandan da insanın aklına üç yıl önce TOKİ tarafından inşa edilmesi planlanan ve kamuoyuna ‘Türkiye’nin en büyük konut projesi’ olarak açıklanan ‘100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi’ geliyor. Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde Kuzeyşehir ve Şahinbey ilçesinde Güneyşehir projesinde yer alan konutlar için kura çekimleri sonucu hak sahibi olan binlerce vatandaş, hâlâ evlerinin teslim edilmesini bekliyor.

Bu arada, 2020 yılında 100 bin sosyal konut projesi kapsamındaki İstanbul Tuzla’daki 5750 konutun akıbeti ne oldu? Aradan bunca zaman geçmiş ama kurada hak sahibi olanlar ihale tarihini bile bilmediklerini, temel atılmadığını söyleyerek seslerini duyurmaya çalışıyor.

Zülal Kalkandelen’in yazısı