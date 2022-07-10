Zülal Kalkandelen: Türkiye, hızla bir şiddet girdabının içine çekiliyor

Kuralsızlığın, yasadışılığın, adam kayırmanın, haksızlığın, ayrımcılığın toplumun her köşesine yayılması, adalete ve hukuk sistemine olan inancın yok olması, suçun ve şiddetin artması sonucunu doğurdu. Türkiye, hızla bir şiddet girdabının içine çekiliyor.

Doktorlar ve avukatlar, görev başında darp edilip öldürülüyorsa…

Kadınlar, sokakta ve evde katlediliyorsa…

Çocuklar, evde ve sokakta taciz ve tecavüze uğruyorsa…

Hayvanlar, her yerde zehirlenerek yok ediliyorsa…

Toplumda güvenlik hissi yok olduysa…

Geleceğe dair endişeler müthiş bir ivmeyle arttıysa…

İnsanların hak arama yolları ortadan kaldırıldıysa, çok ciddi bir ANOMİ söz konusudur.

Meslektaşlarının katledilmesine tepki gösteren doktorlara biber gazı ile müdahale ediliyorsa…

Zülal Kalkandelen’in yazısı