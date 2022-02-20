Zülal Kalkandelen: Tarkan’ın şarkısının sözleri şu anda toplumun haykırarak söylemeyi en çok istediği şeyler

Pop müzik sanatçısı Tarkan, uzun bir aradan sonra yeni şarkısı “Geççek”i 17 Şubat’ta yayımladı ve şarkı ile ilgili duygularını da şöyle açıkladı:

“Bir yıl kadar önce ruh halimin çok iyi olmadığı bir dönemden geçtim. Pandemi, dünyada olup biten üzücü olaylar, insanlığın endişe verici gidişatı, doğanın yok edilişi gibi bir sürü şey beni çok olumsuz etkilemiş, umudumu kaybeder gibi olmuştum. O anlarda bu şarkının melodi ve sözleri içimde yankılandı: ‘Geççek geççek elbet bu da geççek, gör bak umudun gününü gün etçek.’ Hepimize iyi gelecek bir şarkı yazmalıyım dedim. Belki bu şarkı bizi biraz teselli eder, bize moral verir, umut olur diye düşündüm. Dilerim ki ‘Geççek’ yüzünüzde bir gülümsemeye vesile olur ve hepimize iyi gelir.” (…)

Kendisi doğrudan iç siyaset ile ilgili bir anlam yüklememiş olsa bile bu sözler, Türkiye’de şu anda toplumun büyük kesiminin haykırarak söylemeyi en çok istediği sözlerdir. Böyle bir zamanda tartışılacak konu, sözlerin derinliği ya da müziğin niteliği değildir.

Bu şarkı, Tarkan gibi uzun zamandır popüler müziğin en tepesinde kalmayı başarabilen bir sanatçı için büyük başarıdır. Çünkü birileri “ejder meyveli smoothie” ile sarayda ağırlanırken o böylesine kritik bir dönemde “Geççek” diyebilmiştir. Toplumdaki ezilenlerin, emekçilerin, yoksulların, işçilerin, kadınların, LGBTİ’lerin ve adalet isteyen herkesin ruh halini şarkıya dökmüştür.

Zülal Kalkandelen’in yazısı