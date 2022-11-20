Zülal Kalkandelen: Sokak köpeklerine karşı operasyon son aşamada

İnsanların ve iktidarın hatalarından kaynaklanan sorunları, köpeklere yükleyip, yasayı ihlal ederek yapılan toplamalar hukuk dışıdır.

Daha geçen hafta Ümraniye Belediyesi’nin barınağına ait dehşet verici videolar ortaya çıktı. Sokak köpeklerini ölüm kamplarına tıkmak, sorunları çözmeyeceği gibi, toplu katliamlara giden süreci hızlandıracaktır.

Çözüm bu değildir. Yasayı uygulamak, hem insanların hem de hayvanların hayatını korumak için gereken önlemleri almak, iktidarın görevidir.

Bu yasadışı operasyona karşı, hayvan hakları savunucularının anayasal haklarını kullanarak Ankara ve İstanbul’da yapmayı düşündüğü eylemlere valilikler tarafından müdahale edileceği bildirildi.

Türkiye Barolar Birliği’ni, ilgili demokratik kitle örgütlerini gerekeni yapmak konusunda göreve davet ediyorum.

Zülal Kalkandelen’in yazısı