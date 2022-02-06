Zülal Kalkandelen: SADAT’ın ütopyası…

Son okuduğum kitap, genç meslektaşlarım Ersin Eroğlu ile Caner Taşpınar’ın “Gölge Ordu” adlı çalışması oldu. Kırmızı Kedi etiketiyle yayımlanan kitap, SADAT isimli şirkete dair gerçekleri belgelerle ortaya koyuyor.

Peki nedir bu SADAT?

Emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi ve 23 emekli subay ile astsubayın 28 Şubat 2012’de kurduğu uluslararası savunma alanında danışmanlık ve askeri eğitim veren özel bir şirket olarak görünüyor. (…)

SADAT’ın ütopyası İslam Konfederal Devleti… 60 İslam devletinden oluşan bir İslam Birliği oluşturma ve ona çatı ordu kurma projesi!

Zülal Kalkandelen’in yazısı