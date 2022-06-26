Zülal Kalkandelen: Önderleri laiklik ve kadın düşmanı şeyh

Ölenin ardından kötü konuşulmaz denir ama ben bu şeyh hakkında gerçekleri söyleyeceğim.

Çünkü “kanaat önderimiz” dedikleri Ustaosmanoğlu’nun kadınların araba kullanmasına “şehevata girer” diyerek karşı çıkan bir gerici olduğu bilinmeli.

Ömrünü kadınların okumamasına adadığı, cenazesine bile kadınların gelmemesini istediği duyulmalı.

Türkiye’nin görev başında katledilen ilk müftüsü Hasan Ali Ünal’ı öldürmekten yargılanan Turgay Taş’ın cinayete dair “fetvayı Ustaosmanoğlu ve merkez vaizi Ahmet Vanlıoğlu’ndan aldıklarını” söylediği bilinmeli.

Ustaosmanoğlu’nun “Mahmud Efendi Hazretleri’nden Duyulan Hikmetli Sözler” isimli kitaptaki ifadeleri kayda geçmeli:

“Kadınların dükkân açmasını asla helal görmüyorum.”

“Kadından memur olmaz. Kadınlar mektebe gitmez!”

“Kadın sokakta gezecek bir şey değildir, erkeğe gözükecek bir şey değildir.”

“Bu düzen içinde kızınızı doktor yapmak Allah’a harp açmaktır. Yazık değil mi bir kız erkekleri muayene edecek, ovuşturacak.”

“Kadınlar okullardan, dairelerden çekilmelidir. Kız çocuğunun orta mektepte, lisede işi yoktur. Kadınların vazifesi; ev işleri yapmak, efendisine itaat etmek ve millete, memlekete hayırlı evlat, asker yetiştirmek. Budur kadının vazifesi, başka yok!”

Zülal Kalkandelen’in yazısı