Zülal Kalkandelen: Kırmızı çizgimiz laik Cumhuriyet

Laik Cumhuriyet ve devrimleri, Bandırma Vapuru’na binerken içinde taşıdığı aynı büyük tutku ile ateşledi, kıvılcımları her yere yayıldı. 20. yüzyılda emperyalizme en büyük darbeyi indirdi; ezilen ülkelere örnek oldu.

Her dönem olduğu gibi emperyalistlerle el ele verip onu karalamaya çalışanlar, bugün de boş durmuyor. Ancak karşıdevrim AKP döneminde atak yapsa da siyasal İslamcılar Mustafa Kemal Atatürk adını her yerden silmeye çalışsa da utanmadan ona lanet okuyanlar çıksa da onun izini yok etmeleri olanaklı değildir.

Çünkü biz onun yolundan gidenler, silah ve cephane değil, bağımsızlık ve çağdaşlık ülküsüne bağlı kafalar taşıyoruz.

Hedefimiz demokrasi,

Yolumuz aydınlanma,

Gücümüz akıl, bilim, sanat,

Kırmızı çizgimiz laik Cumhuriyet,

Ebedi cumhurbaşkanımız Atatürk!

Zülal Kalkandelen’in yazısı