Zülal Kalkandelen: Kapalı kapılar ardında toplantı yapacağınıza ön seçim yapsaydınız ne sonuç çıkıyordu görürdünüz

On binlerce insanın hayatını kaybettiği 6 Şubat depreminin üzerinden daha bir yıl bile geçmedi. Depremden iki hafta sonra bölgeye gittiğimde Hatay’ın yerle bir olduğunu gördüm. Kiminle konuşsam o güne dek izlenen yanlış politikalar yüzünden, iktidarla birlikte Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ı da sorumlu tutuyordu.

Hatta Özgür Özel’in kendisi de Savaş’ın adaylığını açıklamasının ardından, tam bir ay önce katıldığı TV programında, Candaş Tolga Işık’ın “Savaş’ı yeniden aday yapacak mısınız” sorusuna şu karşılığı vermişti: “Hatay’da vereceğimiz karar çok tarihi bir karar olacak. Çünkü depremden sonra Hatay başkan hakkında ne düşünüyorsa o karara biz uymak zorundayız. Bir şehirde yıkım yaşanıyorsa o şehirde herkesin sorumluluğu vardır. Burada bir kusur biçilecekse yerel yönetimlerin hiç kusuru yok demek mümkün değil. On belediyeden biri bizim, ben o kusuru alırım.”

Zülal Kalkandelen’in yazısı