Zülal Kalkandelen: Kadınların bedenleri üzerinden siyaset yapmaya kimsenin hakkı yok

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadınlar için uygun gördüğü kariyeri, partisine üye olan Mehmet Ali Çelebi ile eşine de söyledi.

“Senin çocuk kaç tane” diye sordu.

Çelebi, “Bir tane efendim” diyerek yanındaki eşini işaret etti, “Doktora, kariyer…” dedi.

Dehşet verici bir yanıtla talimat verdi Erdoğan: “Olmaz ya, bu işin kariyeri çocuk doğurmak. Sayıları artırmak lazım, Allah’tan isteyelim devam. Çocuk çok önemli. Bak PKK’nın beş tane, on tane, on beş tane var.

Çocuk sahibi olmak, öncelikle kadının kendi iradesiyle özgürce vereceği bir karardır. Her kadın anne olmak zorunda değildir. Kadınların iradeleri ve bedenleri üzerinden siyaset yapmaya kimsenin hakkı yoktur!

Bir kadın ile bir erkeğin hayatlarına dair verecekleri şahsi bir kararın cumhurbaşkanı tarafından her ortamda fütursuzca gündeme getirilmesi, görevinin sınırlarını aşarak özel hayata müdahale etmesidir.

Zülal Kalkandelen’in yazısı