Zülal Kalkandelen: Dini söylemle süslüyor ki tepki gelmesin

41 madenci, Bartın’daki maden ocağında can verdi; “kader” dedi.

Sekiz yıl önce 301 madenci Soma’da yaşamını yitirdi; “fıtrat” dedi. Tepki gösteren madenci yakınlarını tartakladı; Özel Kalem Müdür Yardımcısı Yusuf Yerkel, yere düşen madenciyi tekmeledi, onu Frankfurt’a ticari ataşe olarak atadı.

Geçen yıl Rize’de Salarha Tüneli’nin açılış töreninde, “Deprem, sel ve toprak kayması, bulunduğu iklim ve coğrafi yapısı sebebiyle ülkemizin kaderidir” dedi.

İki yıl önce Malatya’da depremin ardından konuşurken “Biz her şeyden önce Müslümanız. Kadere inanırız. Sabrımız imanımızın bir gereği” dedi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşanan faciaları yıllardır tek kelimeyle açıklayıp, “kader” diyerek olayların üzerini kapatmaya çalışıyor. Bunu da doğrudan dini bir söylemle süslüyor ki tepki gelmesin.

Zülal Kalkandelen’in yazısı