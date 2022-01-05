Zülal Kalkandelen: Demek ki emekliler, aşık olduğu gruba dahil değil

“Ekranları başında bizi izleyen milletime özellikle sesleniyorum. Biz size âşığız.”

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu cümleyi söyledikten sonra emekliye resmi enflasyon oranının altında zam açıkladı. İnsan, sevdiğini açlığa mahkûm eder mi? Demek ki emekliler, âşık olduğu gruba dahil değil.

Geçen gün Gaziantep’te konuşurken “Ne diyor birileri ‘iş yok’, nankör bunlar!” dedi. İnsan iş bulamadığı için yakınanları böyle tersler mi? Demek ki işsizler de âşık olduğu gruba dahil değil.

Dönek solcuların laik, Atatürkçü insanları küçümsemek için kullandığı “Beyaz Türk” deyimini gündeme taşıdı. İnsan, hayvanlara yuvasını açıp onlara bakanları küçümser mi? Demek ki hayvanseverler de âşık olduğu gruba dahil değil.

Zülal Kalkandelen’in yazısı