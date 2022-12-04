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Yaramazlara biraz batar!

Zülal Kalkandelen: Bunun sonu, Konya’dakine benzer vahşet

Hayvanlara “yaşam alanı” sağlanması bahanesiyle, belediyelere ormanlardan alan tahsis etmeyi fırsat bilip yeni bir yağmayı başlatacaklarını düşünüyorum. Bu tesislerin inşası, köpeklerin sokaklardan toplanması ve beslenmeleri için yapılacak ihalelerin kimlere gideceğini tahmin etmek de zor değil.

Gaddar insanlar, yüzyıllar önce sömürmek için evcilleştirdikleri köpekleri hâlâ üretip satmaya devam ederken artık onları sokakta istemiyor. Bu yüzden hepsini tecrit edecekler ve yapacakları hapishanelerin kent içinde insanların kolaylıkla ulaşabildiği bakımevlerinden daha iyi olacağına inanmamızı bekliyorlar.


Gerçek şu ki bunun sonu, Konya’dakine benzer vahşettir.

Bu, hayvanlar üzerinden yürütülen bir rant oyunudur. Derhal durdurulması için çağrı yapıyorum ve bir kez daha yineliyorum:

5199 sayılı Hayvanları Koruma Yasası yürürlüktedir ve hükümetin görevi yasalara uymaktır!

Zülal Kalkandelen’in yazısı

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