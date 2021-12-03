Zülal Kalkandelen: Birileri Abdullah Gül adını bugünlerde yine ortaya atmaya başladı

Birileri Abdullah Gül adını bugünlerde yine ortaya atmaya başladı. Onun Atatürk düşmanı olmadığını kanıtlamak için kendilerini paralıyorlar. Ne enteresan değil mi? Seçime bir buçuk yıl kala bu kâbus yeniden canlandırılmak isteniyor.

“İsteyen istediğini söylesin, neden bu kadar tepki veriyorsun?” diyebilirsiniz ama o iş o kadar basit değil. Yeni ittifak hazırlıklarının sürdüğü bu dönemde kimileri bu konu için “çoktan kapanmış bir defter” dese de bu konu birtakım görüşmelerle sinsi bir şekilde gündemde tutuluyor.

Zülal Kalkandelen’in yazısı