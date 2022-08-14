Zülal Kalkandelen: Bir kişi de demiyor ki anayasada Türkiye’nin laik olduğu yazıyor

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, üç gün önce Halk TV’ye konuk oldu. Karşısında Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, programcı İpek Özbey ve halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz vardı. Programı canlı yayında izlemedim ama internette kaydı bulunuyor.

Programın bir yerinde KPSS’deki skandalda tarikat izi konuşulurken Karamollaoğlu, yanıtına şöyle başlıyor:

“Sizden bir istirhamım var. Yahu AK Parti hata yaptığı zaman hemen İslami cemaatlere, tarikatlara, hocaefendilere yüklenmeyin.”

Bir kişi de demiyor ki Türkiye’nin anayasasında laik bir devlet olduğu yazıyor. Tekke ve zaviyeler, 1925’te Devrim Kanunu ile kapatıldı. Bir hukuk devletinde yasalar uygulanır; siz neden bu yasadışı ve laikliğe aykırı oluşumları destekliyorsunuz, anayasa ihlalini savunuyorsunuz?

Gazeteciyseniz, AKP bu kesimlere ciddi imkân aktardığı, itibar gösterdiği için FETÖ darbesi olmadı mı, şimdi sizin yaklaşımınızla desteklerini almak için diğer tarikatlara mı imkân aktarılmalı, diye sormalısınız.

Zülal Kalkandelen’in yazısı