Zülal Kalkandelen: Akit TV'deki bu İslami köktendinci hakkında savcılar hiçbir işlem yapmıyor

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Ama gel gör ki bu yapıları oy deposu olarak gören siyasetçiler, Atatürk’ün vefatından sonra devrime ihanet etti; tarikatlar ve cemaatlerin varlığına ses çıkarmadıkları gibi, seçim öncesinde onları ziyaret ederek destek istediler, iktidara gelenler devlet kadrolarına laiklik karşıtı cemaatçileri doldurduğu gibi, kamu ihalelerini bunların kurduğu şirketlere verdiler.

Giderek holdingleşen tarikatlar, AKP döneminde devasa boyutlara ulaştı, kendi medya kuruluşlarını kurdular, açtıkları yurtlar, kurslar, okullar, vakıf ve dernekler ile eğitim alanını yağmaladılar, bakanlıklarda güç savaşına girişip yargıda etkili oldular.

O kadar ki artık terör örgütü IŞİD’in “Türkiye emiri” olduğu iddiasıyla yargılanıp “silahlı terör örgütü kurma veya yönetme” suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan ama 2023’te tahliye edilen Ebu Hanzala takma adlı Halis Bayancuk, Akit TV’de “Demokrasi, iradeyi millet egemenliğine veriyor. Egemenlik Allah’ın, ben oy kullanmam” diyerek kulluğu savunup anayasal düzene karşı gelse de cumhuriyet savcıları bu İslami köktendinci hakkında hiçbir işlem yapmıyor.

99 yıl önce tarikatları ve cemaatleri kapatan laik Cumhuriyet Devrimi’ne karşı ülke çapında topyekûn bir saldırı son hızla devam ediyor. Bununla asla müzakere etmeyeceğiz, savunma hattının en önünde yer alarak devrimi savunacağız ve gericiliği püskürteceğiz. Çünkü biz ümmet toplumunun kulları değil, egemenliği kayıtsız şartsız millete veren laik Türkiye Cumhuriyeti’nin yurttaşlarıyız!

Zülal Kalkandelen’in yazısı