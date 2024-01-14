Zülal Kalkandelen: 12 ayda herkesi kalıcı konuta yerleştireceğini iddia edenler, utanmıyor musunuz?

6 Şubat depreminin üzerinden neredeyse bir yıl geçtiği halde, bu soğukta, yağmur, kar yağarken insanlara hâlâ barınacakları ev sağlamayanlar, utanmıyor musunuz?

12 ayda herkesi kalıcı konuta yerleştireceğini iddia edenler, utanmıyor musunuz?

Oğlunun ölüm haberini alınca çadırın önünde boynu eğik oturan annenin fotoğrafını görenler, o kadını orada ısıtıcılarla bırakıp gidenler, utanmıyor musunuz?

Çadırlarda yaşamak zorunda kalan insanlara birkaç ay sonra da ısınma bedeli olarak yüklü bir fatura mı göndereceksiniz? Hiç utanmıyor musunuz?

Aileyi bir misafirhaneye ya da sıcak bir eve almayı akıl bile edemeyenler, utanmıyor musunuz?

Zülal Kalkandelen’in yazısı