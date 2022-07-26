Zuckerberg, San Francisco’daki evini rekor fiyata sattı

Facebook’un kurucusu ve sosyal medya devinin çatı şirketi Meta’nın CEO’su Mark Zuckerberg (38) ve çocuk doktoru eşi Priscilla Chan’in (37) ABD’nin San Francisco kentindeki evlerini bu yıl için rekor fiyat olan 31 milyon dolara (553,46 milyon lira) sattığı ortaya çıktı.

Fotoğraf: Google Maps

New York Post gazetesi, çiftin, 2012’de 10 milyon dolara satın aldıkları evin bu yıl en yüksek fiyata alıcı bulan gayrimenkul olduğunu, eski Dışişleri Bakanı George Shultz’un 29 milyon dolara satılan evini solladığını yazdı. Evin, ‘sessiz sedasız satıldığı’nı vurguladı.

Dolores Heights semtindeki 678 metrekare evin dört yatak odası, dört banyosu var.

Evin neden satıldığına dair bir bilgi bulunmadığı belirtilen haberde 2016’da Zuckerberg’in komşularıyla park yeri yüzünden yaşadığı gerginlik anımsatıldı.