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Yaramazlara biraz batar!

Zorunlu uygulama tepkilere neden olmuştu: Aşı merkezi kundaklandı

Fransa’nın güneyindeki Bayonne kentinde aşı merkezi kundaklandı.

Fransa’da aşıyla ilgili düzenlemeler protestolara neden oluyor. Fotoğraf: Reuters

AA’nın aktardığı France Bleu Pays Basque’ın haberine göre, pazar gecesi Bayonne’e bağlı Urrugne’deki aşı merkezinin çadırı yanmaya başladı.


İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle, alevler çadırın tamamını kaplamadan söndürüldü. Yapılan ilk incelemelerde, çadırın etrafına benzin döküldüğü ve alevlerin belli noktalarda başladığı tespit edildi.

Bayonne savcılığı, kundaklamayla ilgili soruşturma başlattı.

Ülkenin güneydoğusundaki Nice kentinde de, 2 Temmuz’da aşı karşıtları aşı merkezini hedef almış, gece merkezdeki çadır ve masanın üzerine aşı karşıtı yazılar yazmıştı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçen hafta, hastane ve bakımevi çalışanlarına aşı zorunluluğu getirileceğini, Covid-19 sağlık kartı uygulamasının genişletileceğini duyurmuştu.

Macron’un açıklamalarından sonra ülkenin birçok kentinde aşı zorunluluğu ve sağlık kartı uygulaması karşıtı gösteriler düzenlenmişti.

Covid-19 sağlık kartı uygulaması, restoran, bar, sinema vb. sosyal alanlara, 50’den fazla kişinin bulunduğu etkinlikler ve mekanlara girişte aşı olduğunu belgelemek veya son 48 saatte yapılmış negatif PCR testi sonucu göstermek ya da son altı ayda hastalığa yakalanıp iyileştiğini kanıtlamayı gerektiriyor.

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