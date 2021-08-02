Zoom, ‘mahremiyetin ihlali davası’nda 86 milyon dolar ödemeyi teklif etti

Videokonferans sunucusu Zoom, milyonlarca kullanıcısının nahkremiyetini ihlal ettiği, kişiel verilerini Facebook, Google ve LinkedIn’le paylaştığı gerekçesiyle ABD’de açılan davada 86 milyon dolar (723,41 milyon lira) ödemeyi kabul etti.

Fotoğraf: Zoom

Mart 2020’de California’nın San Jose kentindeki mahmekede dava açılmıştı. Davacılar arasında, Zoom Meetings’in para vererek kullananlar da var ve ücret ödemeden kullanan üyeler de.

Yanlış bir şey yapmadığını savunan firma yönetimi anlaşma yoluna giderken güvenlik alanındaki tedbirlerini artıracağını açıkladı. Şirketin anlaşma teklifi hakimin onayını bekliyor. Anlaşma, Zoom çalışanlarına veriler ve kişisel haklar, üyenin mahremiyeti konusunda özel eğitim verilmesini de içeriyor.

Zoom sözcüsü, “Kullanıcılarımızın veri güvenliği ve özel yaşamının,mahremiyetinin koruma altında olması önceliklerimiz arasında. Kullanıcılarımızın bize güven duyması çok önemli. Platformumuzda şimdiye kadar imza attığımız gelişimden çok memnunuz ve güvenliğe odaklanarak ilerlemeye devam etmekten memnuniyet duyacağız” dedi.

Ücretli üyeliklerden kısa sürede 1,3 milyar dolar (10,92 milyar lira) kazanan şirket, hakim anlaşma koşullarını onaylarsa, üyelik türüne göre ödeme yapacak. Bir kısmı üyelik için ödedikleri miktarın yüzde 15’ini geri alacak, onlardan daha fazla ödeme yapanlara 25 dolar (210,31 lira) ödenecek. Bazıları da 15 dolar (126,19 lira) alacak.

Davacıların avukatları mahkeme masrafları için de şirketten 21,3 milyon dolar (179,19 milyon lira) talep edecek.