Zonguldak’taki madende patlama: İkisi ağır dört işçi yaralı

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde özel bir maden ocağında meydana gelen patlamada dört işçi yaralandı. Durumu ağır olan iki işçi Ankara’ya sevk edildi.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

İlçeye bağlı Bölüm Mahallesi’ndeki özel maden ocağı henüz bilinmeyen nedenle patladı.

Patlama üzerine olay yerine Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekibinin yanı sıra polis, sağlık ve AFAD ekipleri yönlendirildi.

Ocaktan yaralı çıkarılan Ersoy Mankır, Ramazan Kamil Çelebi, İlyas Kabuk ve Ali Gezer, ambulanslarla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Durumu ciddiyetini koruyan Kabuk ve Gezer, daha sonra Ankara Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Patlamanın işçilerin mesai çıkışında meydana geldiği öğrenildi.