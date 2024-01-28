Zonguldak’ta batan geminin kayıp yedi personeli 71 gündür aranıyor

Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin mürettebatından kayıp yedi kişinin bulunması için başlatılan çalışmalar 71 gündür devam ediyor.
Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım 2023’te fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı “Kafkametler” adlı geminin kayıp personelini arama çalışmaları kapsamında karadan tarama faaliyeti yürütülüyor.
Çalışmaya katılan Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD ile diğer kurumlardan ekipler, elverişsiz hava şartları nedeniyle denizden arama tarama yapamıyor.
Olumsuz hava koşulları sebebiyle gerçekleştirilemeyen batık geminin enkazını kaldırma işlemlerine de havaların düzelmesiyle yeniden başlanması planlanıyor.
Rusya’dan İzmir Aliağa Limanı’na yük taşıyan Türk bayraklı “Kafkametler” adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım 2023’te fırtına nedeniyle Ereğli Limanı’ndan çıkarken askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5’inin cesedine ulaşılmıştı.