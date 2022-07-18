Zırhlı araçtan 100 milyon dolarlık mücevher çalındı

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde, zırhlı araçtan 100 milyon dolarlık (1,75 milyar lira) mücevher çalındı.

Fotoğraf: trucks.com

San Mateo kentindeki Uluslararası Değerli Taş ve Mücevher Fuarı’nın sona erdiği 10 Temmuz’da, sergilenen ürünler zırhlı araca yüklendi. Aracın sahibi ‘Brinks’ adlı güvenlik şirketinin sözcüsü Dana Callahan, değerli taş ve mücevherlerin 25-30 torba içinde olduğunu belirterek çalındıklarını doğruladı. Los Angeles’a doğru yol alan araçtan çalınan mücevherlerin 18 farklı firma ve isme ait olduğunu söyledi.

Fuarın yöneticilerinden Brandy Swanson, çalınan parçalara 100 milyon dolar değer biçerken Callahan, ”Müşterilerimizin bize bildirdiği rakamlara göre toplam kaybın 10 milyon doların altında olduğunu düşünüyoruz ama en sağlıklı rakamı belirlemek için çalışıyoruz, bulunamazlarsa müşterilerinin zararını karşılayacağız” dedi.

Swanson mücevherlerin sigortalanırken bedeli çok yüksek olduğu için değerlerinin düşük gösterildiğini bu nedenle hesaplamada farkın oluştuğunu vurguladı.

Soruşturma başlatan Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) sözcüsü Laura Eimiller, aracın mücevherleri San Mateo’dan Pasadena Kongre Merkezi’ndeki bir etkinliğe götürdüğü sırada, Lancester’da soyulduğunu söyledi.