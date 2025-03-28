Ziraat Bankası 930 milyon dolar dış borç aldı

Ziraat Bankası beş ve 10 yıl vadeli toplamda 930 milyon dolar (35,3 milyar lira) dış borç aldı.

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Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar ‘işlemin uluslararası yatırımcıların bankaya ve Türkiye’ye duyduğu güvenin en güçlü göstergesi’ olduğunu öne sürdü ve şunu dedi:

“Tarım, ihracat ve yatırım ağırlıklı kredilendirmenin yanı sıra son yıllarda dış ticaret pazar payımızı ve yurt dışı havale hacmimizi artırdık. Elde ettiğimiz uzun vadeli kaynaklar reel sektörün finansmana erişimini kolaylaştıracak ve ekonomik büyümeye katkı sağlayacaktır.”

Şimşek: Programımızla artan dış finansman imkanları devam ediyor.

X’ten açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’se şöyle yazdı: “Programımızla artan dış finansman imkanları devam ediyor. Geniş bir coğrafyadan yatırımcıların ilgi gösterdiği uzun vadeli bu işlem, reel sektörümüzün krediye erişimini kolaylaştırmaya katkı sağlayacak.”