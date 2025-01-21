Zincirlikuyu'da metrobüs kazası: 15 Temmuz köprüsü trafiğe kapatıldı

Şişli’de Zincirlikuyu durağında kontrolden çıkarak bariyerleri aşan metrobüs dört otomobile çarptı.

Fotoğraf: Sosyal medya

Zincirlikuyu durağında hareket halinde olan metrobüs, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak bariyerleri aşıp, D-100 kara yoluna girdi.

Metrobüs, kara yolunda o sırada seyir halinde olan dört otomobile çarptıktan sonra durabildi.

Çarpmanın etkisiyle savrulan araçların kara yolunu kapatması nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafik akışı durdu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda hasar oluştu.

Araçların kara yolundan kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından bölgede trafik akışı normale döndü.