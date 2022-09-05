Zimbabve’de kızamık salgını: Ölen çocukların sayısı 698’e yükseldi

Güney Afrika ülkesi Zimbabve’de görülen kızamık salgınında nisandan bu yana 698 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

Fotoğraf: Reuters

Zimbabve Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasında, ülkede nisan-eylül arasında 6 bin 291 kızamık vakasının tespit edildiği, 698 çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, son iki haftada vefat sayısının dört kat arttığına, sadece 1 Eylül’de 34 çocuğun öldüğüne dikkat çekildi.

Aşı karşıtlığı

Bakanlığın daha önceki açıklamasında bazı ebeveynlerin dini inançları gereği çocuklarının kızamık aşısı olmasına karşı çıkmalarının, vaka ve vefat sayılarında yaşanan artışın en önemli etkenlerinden olduğu vurgulanmıştı.

Hükümet, bu durumun önüne geçmek için geçen ay çocuklar için ulusal aşı kampanyası başlatmıştı.

Yerel topluluk liderleri ve dini görevliler de bu kampanyaya katılmaya teşvik edilmişti.