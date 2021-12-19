Zeynep Oral: Türkan Saylan’ın adı yaşamaya devam edecek

Eğer bu ülkeden lepra hastalığının kökünü silmek, kız çocuklarına eşit eğitim hakkı sağlamak, yüz binlere varan yoksul kız çocuklarını okutmak, kimileri FETÖ ile el ele omuz omuza bu ülkeyi karanlığa götürmek için çalışırken bunu ilk fark edenlerden olmak ve gerekli uyarıları yapmak, bu ülkenin karanlığa değil, aydınlığa yönelmesi için çalışmak, başta laiklik olmak üzere Cumhuriyet ilkelerine, aydınlanmaya, çağdaş düşünceye, ilime, bilime sahip çıkmak ve bu yolda ortak değerler yaratmaya çalışmak…

Eğer bunlar bölücülükse, bunlar çoğunluğun benimsemediği değerlerse, bunlar siz “çoğunluktaki” beylere hakaret sayılıyorsa, istediğiniz kadar “Adını yaşatmayacağız” diye haykırın!

Sizin adlarınız silinip yok olduğunda, Türkan Saylan’ın adı bu ülkenin aydınlık yüzü olarak yaşamaya devam edecek. Bundan hiç kuşkunuz olmasın.

Zeynep Oral’ın yazısı