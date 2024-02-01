Yaramazlara biraz batar!

Zeynep Oral: Hoşça kal Mario Levi

Mario Levi’yi 1980’lerin ortalarında önce kitabıyla tanıdım. Âşık olduğum bir şair/şarkıcıyı anlattığı kitabına “Jacques Brel: Bir Yalnız Adam” adını koymuştu. Bu kitap İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirme tezinin romanlaştırılmış haliydi. Bir solukta okudum, bayıldım ve yazarını tanımak istedim. Tanıştık, o sıralar çıkarmakta olduğumuz Milliyet Sanat dergisinden içeri, utangaç, sessiz adımlarla girişi hâlâ aklımdadır. Çekingendi, yazarlarda pek alışık olmadığımız bir incelikteydi, aşırı terbiyeliydi. Zaman içinde o çekingenliği kayboldu. Arkadaşımız oldu. 

Zeynep Oral’ın yazısı


SON HABERLER

ENAG’a göre yıllık enflasyon yüzde 129

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) 12 aylık enflasyonu yüzde 129,11 olarak açıkladı. ENAG’a göre enflasyon ocakta aylık yüzde 9,38 arttı. Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu ENAG’ın aralık verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) aylık bazda yüzde 4,12, yıllıksa yüzde 127,21 artmıştı. Ocakta aylık artış yüzde 9,38 oldu. ENAG, 12 aylık enflasyonu yüzde 129,11 olarak hesapladı. İstanbul Ticaret Odası da […]