Zeynep Gürcanlı: Zarfa değil, mazrufa bakmak gerek

Çok bilinen bir atasözüdür; “Zarfa değil, mazrufa bakmak gerek”.

Dış görünüşe değil de, içeriğe bakmanın gerekli olduğunu vurgular.

Oysa AK Parti hükümetinin dış politikası bu sözün tam tersini ortaya koyar nitelikte. Ülke çıkarlarının korunmasının –yani mazrufun- yerine, seçim odaklı, lider vizyonunun parlatılmasını merkeze alan –zarfı vurgulayan- bir dış politika izleniyor bugünlerde.

İşin en kötü yanı ise, AK Parti hükümetinin bu tavrının Türkiye’nin yurt dışındaki muhatapları tarafından da fark edilmiş olması. Bu nedenle Türkiye’ye art arta yapılan dış ziyaretlerin hemen hemen tümü, “mazruf” değil, “zarf” peşinde.

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı