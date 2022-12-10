Zeynep Gürcanlı: Zamanlama o kadar dikkat çekici ki

Türkiye ile ABD arasında son dönemde iki çekişme konusu öne çıkıyor; İlki Türk güçlerinin Suriye’deki terör unsurlarına yönelik olası yeni bir kara harekâtı olasılığı. İkincisi ise, ABD’nin çok istediği NATO’nun Finlandiya ve İsveç’i dâhil edecek şekilde genişlemesine Ankara’nın koymuş olduğu veto.

Amerikan tarafından bir yandan Suriye’ye olası operasyon konusunda en üst düzeyde “yapmayın” uyarıları gelirken, diğer taraftan ABD Dışişleri Bakanı Blinken’in son açıklamalarında sanki Finlandiya ve İsveç NATO’ya girmiş gibi ifadeler kullanması not etmeye değer.

Buna bir de, Sıtkı Ayan’ın dâhil olduğu İran petrolü satış iddialarında yer alan Çin’den İran’a tüm kişi ve şirketlere ABD Hazinesi’nin Mayıs 2022’de yaptırım koymasını eklemek gerek.

Zamanlama o kadar dikkat çekici ki, yaptırıma ilişkin tüm iddialara yer veren Politico bile, neden Sıtkı Ayan’a da “iş yaptığı iddia edilen Çinli şirket, ya da İranlı isimlerle” aynı zamanda, yani Mayıs 2022’de değil de, şimdi yaptırım koyulduğunu soruyor yazısında…

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı