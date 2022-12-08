Zeynep Gürcanlı: Yeni dünya düzeninde saflar sıklaşıyor

Ukrayna savaşının işaret fişeği olduğu, çok kutuplu yeni dünya düzeninde saflar iyiden iyiye sıklaşıyor. Özellikle ABD’nin başını çektiği Batı cephesi bugünlerde çok hareketli. Batı cephesinin hamlelerinden biri, “iklim değişikliğiyle mücadele” adı altında, Çin’den ithal edilen çelik ve aliminyuma yeni gümrük vergileri getirmek olacak gibi.

Avrupalılar’ın Rusya’ya karşı son siyasi hamlesi ise, AB-Balkan zirvesi düzenlemek oldu.

Ancak zirveye katılımın “Batı Balkanlar” olarak sınırlanarak Türkiye’nin dışlanması Ankara açısından alarm verici nitelikte. Belli ki Yunanistan ve Kıbrıslı Rumlar’ın baskıları sadece Doğu Akdeniz’de değil, Balkan coğrafyasında da Türkiye’nin “karşı cepheye” yerleştirilmesini öngörüyor.

Batı safları sıklaştırırken, Çin de özellikle Ortadoğu’da karşı atağa kalkmış durumda.

Çin Lideri Şi Cinping’in Suudi Arabistan’a dün başlayan üç günlük ziyareti, bu ziyaret sırasında gerçekleşecek Arap-Çin, Körfez-Çin ve Suudi Arabistan-Çin zirveleri, başlı başına bir yazı konusu olacak kadar önemli.