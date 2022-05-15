Zeynep Gürcanlı: Türkiye’nin üyelik süreci sıkıntıya düşebilir

Ukrayna savaşı Avrupa’da da tüm dengeleri değiştirdi.

O kadar ki, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ortaya Avrupa Birliği’nin yanı sıra, yeni bir “siyasi birlik” yaratma önerisini ortaya attı.

Önerinin yapılış şekli dikkate değer; Fransa halen Avrupa Birliği’nin dönem başkanlığını yürütüyor. Macron da “dönem başkanı” sıfatıyla Avrupa Parlamentosu toplantısında yaptığı konuşmada ortaya koydu “Avrupa’da yeni bir siyasi birlik daha kurulsun” önerisini.

İş ciddiye binerse, Türkiye’yi AB üyesi yapmak istemeyen, ancak –tıpkı İngiltere’de olduğu gibi- stratejik birlikteliğin dışına da çıkarmak istemeyenler açısından bir çözüm olarak görülebilir Macron’un önerisi.

Normal koşullarda “tam üye adayı” unvanını almış, üstelik üyelik müzakerelerine de başlamış olan Türkiye’nin, AB’de kazanmış olduğu bu statüden vazgeçip daha gevşek olacak yeni birlikte yer alma önerisini reddedeceği aşikar.

Ancak AK Parti hükümetleri döneminde dış politika geleneksel olmaktan, uzmanlar tarafından yürütülmekten çok uzak; Daha çok savrulmalarla, ani dönüşlerle, öngörülemezlikle anılıyor bugünlerde Türk dış politikası.

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı