Zeynep Gürcanlı: Türkiye’deki seçimde kim kazanırsa kazansın, Putin’in istediği olacak

Moskova’nın “uzun vadeli” Suriye politikasını işte tam da burada görmek mümkün; Türkiye’deki seçimde kim kazanırsa kazansın, Putin’in istediği olacak.

Eğer Erdoğan kazanırsa, seçim öncesi atılmış normalleşme adımları devam edecek. Eğer muhalefet galip gelip, iktidar değişirse, Suriye ile barışmanın ilk adımları zaten atılmış olduğundan, Muhalefete düşmüş AK Parti bu konuda ses soluk çıkaramayacak.

Bu açıdan bakınca soru şu;

Putin Suriye ile normalleşme için baskı yaparak, acaba Erdoğan’a mı, yoksa ülkedeki muhalefete mi iyilik yapıyor?

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı