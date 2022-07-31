Zeynep Gürcanlı: Tahıl anlaşmalarının uygulanmasını zora sokabilecek bir gelişme

Tahran zirvesinin hemen ardından İstanbul’da BM, Rusya, Ukrayna ve Türkiye’nin imzaladıkları tahıl koridoru anlaşmasıyla bağlantılı olabilir. Rusya’nın, İstanbul’da imzayı attıktan hemen sonra Odesa limanını bombalaması, AK Parti hükümetinin “büyük zafer” olarak lanse ettiği tahıl anlaşmalarının uygulanmasını zora sokabilecek bir gelişme. Üstelik Ruslar Odesa saldırısıyla da yetinmeyip, sadece saatler sonra bu kez Ukrayna’nın Mykolaiv limanını da bombaladı.

Rus planı açık; İstanbul’da imzalanan tahıl anlaşmalarının Ukrayna bölümü, limanlar teknik olarak kullanılamaz hale getirilerek fiilen “uygulanamaz” duruma geçirilecek. Moskova ise anlaşmanın kendi payına düşen tahıl ve gübre ihracatını yerine getirmeye devam edecek.

Böylece bir yandan Rusya’nın “Ukrayna’nın açlıkla karşı karşıya kalan Afrika ülkelerine tahıl göndermesine engel olan ülke” imajı ortadan kaldırılacak; Diğer yandan Ukrayna’nın tahıl ihracatını fiilen baltalanacak, Ukrayna ekonomisinin en önemli girdilerinden birinden mahrum edilecek.

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı