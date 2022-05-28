Zeynep Gürcanlı: Suriye çok hareketli

Beşar Esad yönetimi ile ABD arasında, dolaylı da olsa, bir müzakerenin başlamış olması kritik önemde.

Suriye’de Rusya’nın askerlerini Ukrayna’ya transfer etmek için bazı üsleri boşaltması, burayı İran’a bağlı milislerin doldurmaları, Washington yönetiminin PKK terör örgütünün Suriye uzantısı PYD-YPG’nin kontrolündeki bölgeleri ABD’nin Suriye’ye yönelik yaptırımlarından muaf tutması;

Tüm bunların üzerine şimdi de Şam-ABD dolaylı pazarlıkları.

Suriye çok hareketli.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçen hafta dillendirdiği Suriye’deki terör unsurlarına yeni operasyon planlarını, tüm bu gelişmelerle birlikte okumakta fayda var…

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı