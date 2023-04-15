Zeynep Gürcanlı: Sızan istihbarat raporlarında Türkiye de var

Pentagon’un sızan istihbarat raporlarında Türkiye de var. Raporda yer alan iki iddianın ikisi de, Rusya’ya yönelik Batı ambargosu ve Türkiye’nin tutumu konusunda. Sızan istihbarat belgelerinde yer alan ilk iddia, Türkiye’nin Ukrayna ve Mali’de kullanmak üzere Rus paralı asker grubu Wagner’la silah ve mühimmat satış pazarlığı yaptığı yönünde. (Sönmez Köksal’ın yazısında bahsettiği Wagner’in burada da ortaya çıkması ilginç).

İkinci iddia ise, Rusya’ya Batı yaptırımlarının Türkiye tarafından, Beyaz Rusya üzerinden delindiğine ilişkin istihbarat bilgileri üzerine kurulmuş.

Sızan raporlarda, Rusya’ya yaptırımların delinmesine yardımcı olduğu iddia edilen ülkeler arasında Mısır’ın da adı geçiyor. Pentagon istihbarat raporlarında Mısır’daki Sisi hükümetinin Rusya’ya gizlice 40 bin roket, mühimmat ve barut sattığı iddiası yer alıyor. İddia, ortaya çıkar çıkmaz Mısır hükümeti tarafından yalanlanmış olsa da, etkisi büyük oldu.

Elbette en büyük soru işareti, Pentagon’un bu istihbarat raporlarının nasıl ele geçirilip, sızdırıldığı üzerinde yoğunlaşıyor.

“Olağan şüpheli” belli değil mi?

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı