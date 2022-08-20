Zeynep Gürcanlı: Siyasal İslamcıların aktör olma ihtimali ortadan kalkıyor

AK Parti hükümeti, İsrail’deki koalisyon hükümeti ile anlaşarak, karşılıklı büyükelçi atanacağını açıkladı.

İsrail’in ilişkileri normalleştirme şartları arasında Hamas ve diğer Müslüman Kardeşler/İhvan uzantısı hareketlerin Türkiye’deki unsurlarının “sınır dışı edilmesi” yer alıyordu. İsrail yönetiminin, tam da ülkedeki erken seçim öncesinde Ankara ile normalleşme gibi kritik bir karara imza atmasını, Türkiye’deki gelişmeleri “tatminkâr bulması” olarak yorumlamak mümkün.

Arap basını daha önce de AK Parti hükümetinin Mısır’la normalleşme adına, Türkiye’deki Müslüman Kardeşler medyasını etkisizleştirdiğini yazıp çizmişti.

Tüm bunlara bir de Tunus’ta yaşananları AK Parti siyasetçilerinin neredeyse “görmezden gelmesini”; AK Parti hükümetinden gelen Suriye’de Müslüman Kardeşler hareketini bitirmeye kararlı Esad rejimi ile barışma sinyallerini ekleyin.

Uluslararası ilişkilerdeki yeni dönemde siyasal İslam hareketlerinin “aktör” olma olasılığı tamamen ortadan kalkıyor gibi…

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı