Zeynep Gürcanlı: Sert söylemler artık isteneni veremiyor

Ekonomik kriz nedeniyle Batı’yı çok da fazla karşısına almaması gerekiyor AK Parti hükümetinin. Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğini “pazarlık” konusu yaparken, Batı’nın Rusya’ya yönelik yaptırımlara katılması konusunda Türkiye’ye karşı izlediği “istisna politikasına” zarar vermemek gerekiyor.

İçerde ise bir yandan AK Parti’nin eriyen oylarını toparlayabilmek için Batı karşıtlığını körükleyici sert çıkışlar yaparak Suriye’ye yeni bir operasyonla kamuoyunun ekonomi yerine güvenlik gündemine dönmesini sağlamak; ancak diğer yandan turizm sezonunda Batı’dan gelecek turistleri de kaçırmamak gerekiyor. Üstelik Ukrayna savaşı nedeniyle hem Rus, hem de Ukraynalı turistlerden mahrum kalmışken.

Bölgeden gelen, Erdoğan’ın geçen hafta “çok kısa bir süre sonra” diye işaret ettiği, MGK’dan kararı çıkartılan Suriye’ye sınır ötesi operasyonun “belirsiz bir tarihe ertelendiğine” ilişkin haberler de, tüm bu uluslararası konjonktür ışığında okunmalı.

Ne içerde muhalefet, ne dışarda uluslararası aktörler, AK Parti’nin 20 yıldır izlediği politikayı çözmüş durumda;

Sert söylemler artık isteneni veremiyor, gündem değiştirme çabaları, mevcut ekonomik krizde işlemiyor…

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı