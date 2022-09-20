Zeynep Gürcanlı: Şanghay üyeliği Türkiye’ye ne kazandırır?

Şanghay İşbirliği Örgütü üyelerinin demokrasi sicili de malum; çoğu resmen diktatörlükle yönetilen ülkeler. Diktatörlük olmayan üye ülkelerin rejimleri ise ancak otokrasi olarak adlandırılabilir. Tam üyeler arasındaki tek demokrasi olan Hindistan bile, son zamanlarda Hint Milliyetçisi Başbakan Modi’nin ülkedeki Müslüman nüfusu hedef alan ayrımcı politikalarıyla, insan hakları liginde hızla düşüşe geçmiş durumda.

Bu açıdan bakınca, Türkiye’nin mevcut yönetim sistemi, demokrasi ya da insan hakları sorunlarıyla bile, ŞİÖ’deki pek çok ülkeden daha ileride olduğunu söylemek mümkün.

Ekonomik olarak da durum pek farklı değil. Çok ağır bir ekonomik kriz yaşamakta olan Türkiye’de kişi başına düşen gelir çoğu ŞİÖ ülkesindekinden yüksek durumda.

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı