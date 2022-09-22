Zeynep Gürcanlı: Rusya yalpalamaya başlayınca Azerbaycan-Ermenistan ateşkesi bozuldu

Uluslararası ilişkilerde kesin kuraldır: Bir ülke güçten düşmeye görsün; daha da zayıflaması için hemen her yönden aşındırma başlar.

Rusya’nın bugünlerde yaşadığı da tam olarak bu.

Rus Lider Vladimir Putin’in Ukrayna’yı tümden işgal etmeye kalkışarak yaptığı hesap hatası, bugünlerde dünyanın çeşitli bölgelerindeki “Rus etkisinin” aşınmaya başlamasını da beraberinde getirdi.

Şangay İşbirliği örgütü zirvesinde mesela; Dünyanın en çok nüfusu sahip ve etkin iki ülkesinin, Çin ve Hindistan liderlerinin görüştükleri Rus lideri Putin’e açık seçik “artık savaşı durdur” mesajı vermeleri bunun göstergesi. Moskova’nın, dünyada kendisine yakın duran ülkeleri bile Ukrayna’da olası bir Rus zaferine inandıramadığını gösteriyor bu durum.

Rusya’nın zayıf düşmesine ilişkin bir başka belirgin örnek Kafkaslar’da yaşanıyor. Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ’da başlayan çatışma, Rusya’nın 2020 yılında ağırlığını koyması ile ateşkes ile sonuçlanmıştı. Rusya, Ukrayna savaşı nedeniyle yalpalamaya başlayınca, hassas dengede duran bu ateşkes de bozuldu.

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı