Zeynep Gürcanlı: Putin operasyona yeşil ışık yakmadı

Erdoğan Rusya’dan istediğini alamadı. Putin, yeni bir Türk askeri operasyonuna yeşil ışık yakmaktansa, Esad yönetimi ile diyaloğu adres gösterdi. Ak Parti hükümeti Erdoğan’ın bir ay içinde Putin’le yaptığı ikinci yüz yüze görüşmeden de umduğunu pek bulamamış görünüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son Soçi ziyaretinde öne çıkan unsur iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler oldu.

AK Parti hükümeti, Ukrayna savaşı nedeniyle beklenmeyecek sertlik ve netlikte Batı yaptırımları ile karşı karşıya kalan Putin’in Türkiye üzerinden dünyaya açılma fikrine bayılacağını hesaplıyordu. Bu açıdan Rusya ile ekonomi alanında girilecek işbirliğinin, Türkiye’de de ekonomik krizin dağıtılması, hiç olmazsa ötelenmesi için zemin hazırlayacağını umuyordu; Pek olmadı.

Erdoğan-Putin görüşmesinden çıka çıka sadece Türk bankalarının bazılarının Rus turist ya da işadamlarının Türkiye’deki para alışverişlerini kolaylaştıracak MİR sistemine uyum sağlaması ve Rusya’yla doğalgaz alışverişinin bir kısmının ruble ile yapılması çıktı.

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı