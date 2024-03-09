Orta Doğudurulacak gibi değil; Bölgedeki karışıklık, sürekli değişen “ittifaklardan” geliyor.

Türkiye ile Mısır arasındaki “bir dargın, bir barışık” ilişkiler, bunun en iyi örneklerinden. Sisi’ye “darbeci-katil” yakıştırmalarını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mısır’ı ziyareti, Ankara’nın tüm Orta Doğu politikasını “sil başkan” Mısır’la uyumlu hale getirme çabaları malum.

Mısır’da Genelkurmay Başkanı olduğu dönemde Sisi’nin darbe yapıp, Müslüman Kardeşler yönetimini yıktığı dönemde Mısır ordusunun Kahire’nin en büyük meydanlarında gösteri yapan insanlara açtığı ateş, ölen siviller, “eski zamanların” konusu oldu artı. Oysa ölen o siviller arasında olan, Müslüman Kardeşler grubunun etkin isimlerinden Muhammed El Biltaci’nin kızı Esma da vardı. Biltaci’nin ölen kızına yazdığı duygu dolu mektup Türkiye’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı bir canlı yayında okunduğunda, Erdoğan’ın döktüğü gözyaşları da hala hatıralarda. Şimdi o mektubun yazarı, Muhammed El Biltaci, ülkesinde ikinci kez idam cezasına çarptırıldı. Cezalar kesin, Biltaci’nın infaz edilmesi artık sadece zaman meselesi. Ankara’dan ise, Mısır’la olan “bahar havasının” bozulmak istenmemesinden olsa gerek, hiç ses yok. Ne de olsa, Ortadoğu “değişen ittifaklar” bölgesi…

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı