Zeynep Gürcanlı: Ne diyordu Erdoğan; kazan-kazan

Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliklerine veto koyan AK Parti hükümeti, Biden yönetiminin ilgisini çekmeyi başaramamıştı. Şimdi Suriye’ye bir sınır ötesi operasyon, Washington’un Ankara’ya daha dikkatli bakmasına neden olabilir.

Kim bilir? Belki de, Ankara’nın NATO’nun genişlemesine vetoyu kaldırmasının karşılığı, ABD’nin sınır ötesi operasyon konusunda fazla gürültü çıkarmamasıdır.

İşin bir de içeriye dönük kısmı var elbette; Suriye’ye yönelik yeni sınır ötesi operasyon Türkiye’de ekonomik krizin konuşulmasını engelleyip, kamuoyu gündeminin “militerleşmesinin” önünü de açacaktır.

Üstelik halka karşı ekonomik krizin nedeninin “kötü yönetim” değil de, “terörle mücadelenin maliyeti” olduğu bahanesi de kullanılabilir.

Ne diyordu Erdoğan?

Kazan-kazan..

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı