Zeynep Gürcanlı: Moskova planlarını ‘iktidar değişimi’ üzerine kurmaya başlamış

ABD yönetimine karşı Erdoğan da, “denge politikası” çerçevesinde Rusya’ya yaklaşma eğiliminde. Tahran’da Putin’le yaptığı ikili görüşmenin üzerinden bir ay bile geçmeden Soçi’ye kadar gidip Rus liderle ikinci bir görüşme yapma hevesi bundan. Ancak Soçi ziyaretinden sadece günler önce Putin’in attığı bir adım Moskova’nın Erdoğan yönetimine tıpkı Amerikalılar gibi yaklaştığını ortaya koydu. Putin’in Akkuyu nükleer santralindeki Türk şirketleri devre dışı bırakıp, santrali “Rusya dışındaki bir Rus nükleer santrali” haline getirmesi, daha Soçi ziyareti başlamadan AK Parti hükümetinin bu ziyaretten çıkarmayı umduğu “başarıyı/ başarıları” kadük hale getirdi. Belli ki Moskova yönetimi de 2023 öncesinde kamuoyu yoklamalarında durumu çok iyi görünmeyen Erdoğan ve Ak Parti hükümetine “yatırım yapmak” yerine, planlarını “iktidar değişimi” üzerine kurmaya başlamış. Rusya’nın Akkuyu Nükleer santrali için vadettiği 15 milyar doları, öngörülen vadeden önce Türkiye’ye gönderme planı ise ancak, 2023 ilkbahar-yazına kadar AK Parti hükümetiyle “durumu kurtarma” adımı olarak yorumlanabilir. Erdoğan’ın kurmak istediği “dengeyi”, onun yerine Putin kuruyor gibi.
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