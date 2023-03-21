Zeynep Gürcanlı: Mısır, Türkiye’ye üç şart öne sürdü

Çavuşoğlu-Şükri görüşmesinin içeriği de çok iç açıcı değil, Ak Parti hükümetinin beklentileri açısından. Haberlere göre, Mısır Türkiye ile ilişkileri normalleştirmek için 3 şart öne sürdü;

İlk şart, AK Parti açısından uygulaması görece kolay, ancak siyaseten çok şey ifade eder nitelikte; Mısır, mahkemelerinin gıyaplarında yargılayıp, suça karıştığı iddia edilen İhvan/Müslüman Kardeşler üyelerinin tümünün iadesini istiyor. Bu, Mursi’nin devrilmesinin ardından Türkiye’ye kaçan ve yerleşen, yıllarca da AK Parti hükümetinden destek gören yüzlerce kişinin Kahire’ye geri yollanması anlamına geliyor.

İkinci şart çok daha zor; Mısır, Türkiye’nin tüm askerlerini, buraya savaşmaya gönderdiği Suriyeli paralı askerleri tümünü, bir başka deyişle “elini eteğini” Libya’dan çekmesini istiyor.

Mısır’ın üçüncü şartı ise, AK Parti hükümeti ile kavga edilen yıllarda, ilişkileri geliştirdiği Kıbrıs Rum-Yunan ikilisine bir “vefa mesajı” niteliğinde; El Sisi, Erdoğan’la görüşmek için Türkiye’nin Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi ile sorunlarını “çözmesini” şart koşuyor. Bu şart, Türkiye’nin Libya ile imzaladığı, çok tartışmalı deniz alanlarının paylaşımı anlaşmasını da içeriyor.

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı