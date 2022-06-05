Zeynep Gürcanlı: Kulislerde, Rusya’nın sınır ötesi operasyona yeşil ışığı ‘bedelsiz’ yakmayacağı konuşuluyor

Suriye’nin kuzeyindeki güç dengesi, Türkiye’nin kontrolü dışındaki bölgelerde Fırat’ın batısında Rus etkisi, Fırat’ın doğusunda ise ABD etkisi olarak açıklanabilir. Her ikisi de Fırat’ın batısında kalan Menbiç ve Tel Rıfat’a yönelik askeri operasyon, Ankara’nın Rusya’dan “yeşil ışık aldığı” olarak da yorumlanabilir.

Diplomatik kulislerde, Rusya’nın sınır ötesi operasyona yeşil ışığı “bedelsiz” vermeyeceği, bunu Ukrayna ile “bağlantılayacağı” da konuşuluyor.

Malum; Ukrayna’nın nüfusun çoğunluğunu Ruslar’ın oluşturduğu Donbass bölgesini işgal gerekçesi olarak Moskova, buradaki Ukraynalı neo-nazi grupların varlıkları ve etkilerini öne sürüyor. Rusya bu grupları, sınırının hemen ötesindeki “teröristler” olarak adlandırılıyor.

Lavrov’un Suriye’de TSK’nın olası yeni sınırötesi operasyon konusunda kullandığı ”Türkiye Suriye’de yaşananlara kayıtsız kalamaz” açıklaması da bu açıdan okunmalı. Rusya, TSK’nın Suriye’de terörle mücadele için yapacağı sınır ötesi operasyon ile kendi Ukrayna operasyonları arasında benzerlik/bağ kurmaya çalışıyor. Türkiye’nin yapacağı yeni Suriye operasyonu üzerinden kendi yaptığı Ukrayna işgalini “meşrulaştırmaya” çalışıyor. Tam bir diplomatik tuzak.

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı