Zeynep Gürcanlı: Koalisyonun açıklaması Ankara’ya ‘meydan okuma’ niteliğinde

Operasyon için umutla beklediği Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un Türkiye ziyareti beklentiyi karşılamadı. Belli ki Moskova, yeni bir Türk askeri operasyonuna yol vererek, Suriye’de iletişimi hiç kesmediği PKK terör örgütü uzantısı PYD-YPG’yi ABD’ye tümden “kaptırmayı” istemiyor. Ziyaret sırasında Türk yetkililer Rusya’nın altına imza koyduğu, Menbiç ve Tel Rıfat’ın PYD-YPG’den arındırılmasını öngören Soçi mutabatakatından bahsettikçe, Lavrov da Türkiye-Rusya arasındaki İdlib’in aşırı dinci terör örgütlerinden temizlenmesini öngören anlaşmadan bahsetti.

Bir anlamda, “Türkiye kendi yükümlülüğü olan İdlib’i temizlemeden, bize Tel Rıfat ya da Menbiç’teki yükümlülüklerimizi hatırlatmasın” mesajı verdi. ABD’den de sınırötesi operasyon için değil “yeşil ışık”, yeni uyarılar geldi. Özellikle ABD’nin Suriye’de IŞİD’le mücadele için kurduğu uluslararası koalisyondan 16 Haziran’da yapılan açıklama, adeta Ankara’ya “meydan okuma” niteliğinde.

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı