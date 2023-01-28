Zeynep Gürcanlı: ‘Kimin karlı çıktığına’ bakmakta fayda var

Gelecek hafta yine Türkiye’nin çok konuşacağı dış politika meselesi, NATO’nun genişlemesi olacak gibi; ABD’deki Biden yönetimi Türkiye’nin F-16 alım isteğiyle, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılımı arasında doğrudan bir ilişki kurmadığını resmen açıklasa da, Kongre’deki hava farklı. Nitekim, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuland da, Kongre’ye bilgi verirken, “İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğini Türkiye’nin onaylaması durumunda ABD Kongresi’nin F-16 satışına izin verme konusunda daha istekli olacağını Türkiye’ye ilettik” açıklamasını yaptı.

Türkiye, İsveç’in terör örgütlerine desteği nedeniyle NATO genişlemesine yeşil ışık yakmıyor. Son olarak, aşırı sağcı bir politikacının Türkiye’nin Stokholm Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakması, İsveç hükümetinin ise bunu “seyretmesi” ise, Türkiye-İsveç ilişkilerine yeni bir gerilim konusu daha ekledi.

Bu tip provokasyonların ardından, “kimin karlı çıktığına” bakmakta fayda var. “Olağan şüpheli” Rusya. Ancak Türkiye’de seçimlerin yaklaşmasıyla, özellikle kritik dış politika konularının “propaganda malzemesi” haline getirileceğini de hesaplamak gerek. Nitekim 6’lı masanın son toplantısının ardından yapılan açıklamada, dışardaki gelişmelerin iktidar tarafından oy tabanını genişletmek için propaganda malzemesi yapıldığına ilişkin mesaj da dikkat çekti. Açıklamada, “halkın hür iradesiyle seçim sandığına gidip ülkenin kaderini belirleyeceği bu dönemde, dış dünyada her seçim dönemine denk gelen provokasyonların da dikkatle izlendiği” vurgulandı.

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı