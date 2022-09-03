Zeynep Gürcanlı: İstanbul’da sessiz sedasız ilginç bir diplomatik trafik

Ortadoğu’nun en sıkıntılı iki ülkesiyle ilgili olarak İstanbul’da sessiz sedasız ilginç bir diplomatik trafik işliyor;

Libya’da kendisinin Başbakan olduğunu iddia eden iki isim de, Muhammed Dibeybe ve Fethi Başağa AK Parti hükümetinin davetiyle aynı gün Türkiye’ye geldiler.

Peki bu ziyaretlerden AK Parti hükümeti herhangi bir “kazanım” sağlayacak mı?

Dibeybe ve Başağa arasındaki mekik diplomasisini Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yürütüyor. MİT Başkanı Hakan Fidan ve –ilginçtir- son dönemde dış politika konularında giderek daha çok ismini duyurmaya başlayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da devrede.

Bu yazının kaleme alındığı saatlerde henüz iki tarafın uzlaştırılmasına ilişkin bir sonuç alınmamıştı. Ancak eğer bir uzlaşma başarılabilirse, Başağa ve Dibeybe Erdoğan tarafından da kabul edilip, durum AK Parti açısından “diplomatik zafer” olarak kamuoyuna duyurulacak, belli.

Ekonomik krizi çözemeyen, milletvekilleri ve danışmanları hakkında yolsuzluk iddiaları havalarda uçuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugünlerde en çok ihtiyacı olan hem gündemi değiştirmek hem de seçim kampanyasında çokça kullanmayı planladığı “dünya lideri” imajını pekiştirmek. Libya konusu da -eğer başarılırsa- bunun için biçilmiş kaftan.

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı