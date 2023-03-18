Zeynep Gürcanlı: Esad’ın bile ‘ikna edilemediği’ bir durum

Türkiye’de seçimler yaklaşırken, AK Parti hükümetinin de oylarını arttırabilmek için “her cephede” tahkimatı sürüyor.

İçeride Cumhur İttifakı’na bizzat parti genel başkanının “Hizbullah’ı terör örgütü olarak görmüyorum” dediği HüdaPar dâhil edilmeye çalışılırken, dışarıda da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘dünya lideri’ imajını pekiştirecek hamleler peşinde koşuluyor.

AK Parti’nin planı, seçim öncesinde Esad ile Erdoğan’ın birlikte görüntüsünü verip, ‘Suriyeli sığınmacı sorunu, Şam yönetimi ile işbirliği içinde çözülecek, Suriyeliler kısa sürede ülkelerine geri dönecek’ algısı yaratmak.

(…)

Hepsini alt alta yazınca durumun vehameti ortada; AK Parti’nin yıllarca izlediği dış politikanın Türkiye’ye, tüm Türkiye yurttaşlarına maliyeti çok büyük.

“Zararın neresinden dönülse kardır” diyenler olabilir; ancak bu ‘geri dönüş’ için, 12 yılı bulan iç savaşta ülkesi tarumar olmuş Beşar Esad’ın bile ‘ikna edilemediği’ bir durum var ortada…

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı