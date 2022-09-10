Zeynep Gürcanlı: Erdoğan’ın Balkan turu kritik zamanda, kritik bir seyahat oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bosna-Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan’a yönelik Balkan turu, kritik zamanda, kritik bir seyahat oldu.

Gezi, hem Türkiye iç kamuoyuna hem de uluslararası kamuoyuna yönelik pek çok hedef barındırıyor.

Seyahatin dış politika hedefi Erdoğan’ın uluslararası alandaki kişisel konumunu güçlendirmek;

Ukrayna-Rusya tarım ürünleri ithalat anlaşmasında oynadığı rol, Ankara’nın hem Batı hem de Rusya nezdinde konumunu güçlendirip, Ukrayna savaşı konusunda izlediği dış politikanın meşruiyetini sağlamıştı. Ancak etkisi çok uzun sürmedi.

Bugünlerde özellikle Batı’dan Ankara’ya yönelik Rusya yaptırımlarına katılma baskısında ciddi artış var. Dolayısıyla AK Parti hükümeti uluslararası alanda yeniden konumunu güçlendirecek yeni bir girişime ihtiyaç duymaya başladı. Balkan turunu, bu açıdan okumak gerekiyor.

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı